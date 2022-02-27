Называем адреса, где в Иркутске собирают гуманитарную помощь для Донбасса

Пункт приема гуманитарной помощи для жителей Донбасса работает в Иркутске.

На Украине с 24 февраля идет военная спецоперация. Еще до ее начала жители Донецкой и Луганской республик были эвакуированы в приграничные области России. Людям, которые покидали свои дома с парой сумок в руках, нужна поддержка. Такой пункт сбора помощи открылся в Иркутске на базе регионального отделения ОНФ.

- Все желающие могут передать жителям Донбасса предметы первой необходимости: детское питание, подгузники, пеленки, товары по уходу за лежачими пожилыми людьми, постельные принадлежности, средства личной гигиены, мелкую бытовую технику, одежду для взрослых и детей, канцелярские принадлежности и игрушки, - сообщают организаторы. - Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, продукты питания – длительного срока хранения с действительным сроком годности.

Гуманитарный груз будет отправлен в города центра и юга страны, где на базе различных домов отдыха и санаториев размещены беженцы из ЛНР и ДНР. Если вы готовы откликнуться и помочь людям, нужно успеть до 5 марта, после этого срока гуманитарку отправят получателям. Одними из первых на призыв о помощи отозвались оказавшиеся после 2014 года в Иркутске бывшие донбассовцы.