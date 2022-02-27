В Ангарске под суд пойдут две работницы подпольного казино. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полтора года в одном из торговых центров Ангарска работало подпольное казино, которое организовала жительница Краснодарского края. Она купила все необходимое оборудование и наняла для работы двух сотрудниц. Сейчас им придется в суде ответить за незаконное проведение и организацию азартных игр. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, организатор заведения трудоустроила двух женщин, которые, согласно отведенных им ролей в организованной группе, обеспечивали фактическую беспрерывную работу заведения, организовывали конспиративный пропуск клиентов, прием и выдачу денежных средств, - уточняют в ведомстве.

Следователи СК при содействии сотрудников ОЭБиПК УМВД по Ангарскому городскому округу закрыли подпольное казино. Следствие завершено и уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ангарский городской суд.