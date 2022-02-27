На Ангаре с 1 марта открывается навигация. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Традиционно 1 марта на реке Ангаре открывается навигация. Эта река, главная в регионе, позволяет судоходство почти круглый год, до 1 декабря. Для сибирских водных путей это серьезный промежуток. Но владельцев небольших судов отдельно предупреждают, что им необходимо подождать окончания ледохода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Иркутской области.

- Обязательно техническое освидетельствование маломерных судов, - уточняют в ГУ МЧС региона. - Оно производится по местам их базирования – на стоянках, а также на пунктах технического осмотра Центра ГИМС МЧС России по Иркутской области один раз в пять лет с момента регистрации судна, или с момента последнего технического освидетельствования.

Если инспектор ГИМС остановит катер, не прошедший техосмотр, без номеров или, допустим, с избытком пассажиров на борту, то, как и в похожем случае с автомобилем, неминуемо наказание, штраф до 10 тысяч рублей. За управление без прав наказание возрастает до 15 тысяч рублей, а за незарегистрированное судно - до 20 тысяч рублей. Конечно, и здесь есть наказания за попытку встать за штурвал в пьяном виде. В этом случае само транспортное средство отправляется на штрафстоянку, а судоводитель лишается судом прав на срок до 2 лет.

Кстати, в ГИМС напомнили сроки судоходства - по остальным рекам ( кроме Ангары) с 1 мая по 10 октября, на водохранилищах - с 15 мая по 1 ноября, по Байкалу - с 15 мая по 25 декабря.