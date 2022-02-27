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Здоровье27 февраля 2022 7:00

Еще 2287 случаев заболевания коронавирусом отмечено в Иркутской области 27 февраля

Число умерших от коронавируса в Иркутской области превысило 8 тысяч человек
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Еще 2287 случаев заболевания коронавирусом отмечено в Иркутской области 27 февраля.

Еще 2287 случаев заболевания коронавирусом отмечено в Иркутской области 27 февраля.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оперативная информация по коронавирусу опубликована оперативным штабом по борьбе с инфекцией в регионе. Подтвержденных случаев заражения на 27 февраля, с начала пандемии, насчитывается 242 643, и только за последние сутки это число выросло еще на 2 287.

- В стационарах проходит лечение 3 560 пациентов, - уточняют в оперштабе. - Это на 42 больше, чем накануне. Болезнь остается серьезной.

Справился с инфекцией за минувшие сутки еще 3671 наш земляк, а общее количество тех, кто выздоровел с начала пандемии в марте 2020 года, достигло 194 013.

Увы, это не всем удается. За последние сутки регион потерял еще 16 человек, а общее число умерших от ковида достигло 8014.

Напомним, сейчас в Иркутской области циркулирует штамм омикрон, имеющий более благоприятное течение. Ввиду этого, а также учитывая большое число переболевших и вакцинированных, с 26 февраля смягчены ограничения. В частности, разрешены корпоративы, гастроли, концерты. Время работы кафе и ресторанов больше не ограничивается.