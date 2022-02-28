До +2 потеплеет в Иркутске днем 28 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 28 февраля. Перезимовали! Такое ощущение возникает после прочтения прогноза на сегодняшний день. Синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают сегодня на улице днем 0..+2 градуса.

- В Иркутске 28 февраля переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер дует со скоростью 5-10 м/с, - добавляют метеорологи.

Атмосферное давление в городе, по данным Яндекса, в норме – 726 миллиметров ртутного столба. Кстати, такие температурные показатели для конца февраля – это выше климатической нормы. Сибирякам остается лишь радоваться причудам погоды. Но, стоит отметить, что в 1987 году было еще теплее, тогда уличные термометры показывали +8.

Погода в Иркутской области 28 февраля также будет с переменной облачностью, местами выпадет снег, скорость ветра такая же, но возможны порывы дл 15-20 м/с, соответственно, метели. Днем в Приангарье -2…+3, если небо закроют облака, похолодает до -6…-11. Холоднее всего в Катагском и северо-восточных районах, там -6…-11, местами до -17.

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