Иркутянку подозревают в интернет-мошенничестве с водительскими удостоверениями Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске задержали подозреваемую в интернет-мошенничестве с водительскими удостоверениями. Следователи считают, что она размещала на одном популярном сайте объявлений информацию с обещанием помочь будущим автомобилистам получить права. Брала за это деньги и пропадала. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- С заявлением к нам обратился житель Иркутска, - говорят полицейские. - Он рассказал, что поверил этому объявлению, перевел женщине 20 тысяч рублей, а когда пришел на экзамен, понял, что никто «помогать» ему не собирается.

А по обещаниям «помощницы», на теоретическом экзамене ему должны были сказать за какой именно компьютер сесть, чтобы результат проверки знаний ПДД был отличным. Но ничего такого, разумеется, не было и мужчина пошел в полицию. Следователи регионального МВД провели проверку, оказалось, что от действий мошенницы пострадали еще двое – из Ангарска и Зимы.

- Вскоре установили вероятную мошенницу, - отметили в МВД Приангарья. - Ей оказалась 27-летняя жительница Свердловского округа Иркутска. Отрицать причастность к произошедшему она не стала.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.

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