Братчанка незаконно заняла земельный участок и поставила там три гаража. Фото: УФССП РФ по Иркутской области

Решила расширить свой участок и незаконно увеличила его на 927,4 квадратных метра. Жительница Братска поставила забор и три сооружения гаражно-складского типа. Администрация города Братска обратилась в суд. И хотя в суде постановили вернуть землю – убрать гаражи и снести забор, женщина выполнила это не сразу. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

- Должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства, а также о принятии мер принудительного характера в случае отказа добровольно исполнить решение суда, - говорят специалисты. - Гражданка в установленный законом срок судебное решение не исполнила. За что неоднократно привлекалась к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 13 000 рублей.

Также был назначен исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. Только после этого сибирячка исполнила решение суда. Забор перенесли до границ земельного участка, принадлежащего женщине. Гаражи убрали.

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