В Саянске найден водитель Тойоты Марк II, который сбил 15-летнюю школьницу на переходе и скрылся

В Зиме найден водитель Тойоты Марк II, который сбил 15-летнюю школьницу на переходе и скрылся Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Меньше суток понадобилось полицейским Саянска, чтобы найти водителя Тойоты Марк II, который вечером, 27 февраля на одной из городских улиц сбил 15-летнюю школьницу на пешеходном переходе. Не оказав девочке помощи, нарушитель скрылся с места ДТП. Пострадавшей понадобилась помощь врачей. Лихача нашли через несколько часов.

- За рулем авто находился 25-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Против него составлен административный протокол.

Теперь нарушителю грозит лишение водительских прав на срок от 1 до 1,5 лет. В худшем случае он может отправиться под арест на 15 суток.

Чтобы избежать подобных аварий, дорожные полицейские еще раз призывают водителей Приангарья соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.