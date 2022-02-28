228 парковочных мест появилось на улицах Иркутска в прошлом году Фото: Иван МАКЕЕВ

В прошлом году в областном центре обустроили 10 новых парковок на 228 мест. Почти все они разместились рядом с детскими садами и школами.

- Парковки расположены в разных районах города. Водители смогут воспользоваться ими круглогодично, - сообщил председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Роман Орноев. - Местным жителям должно быть удобно не только пройти к детскому саду или школе, куда они отводят ребенка, но и подъехать.

Где конкретно теперь можно оставлять автомобили? Возле детсадов №7 на улице Зимней, № 3 на Ползунова, № 95 на Ушинского, рядом со школами № 3 на улице Войкова, № 68 на Севастопольской и № 65 в переулке 8-го Марта.

Кроме того, обустроили парковку на Синюшиной горе - вблизи школы-интерната № 12 и детсада № 77. В Юбилейном новые места для машин теперь есть около дошкольного учреждения № 58.

И это еще не все. Зона для парковки появилась также напротив дома № 15 микрорайона Топкинский и на улице 4-я Советская - от Депутатской до Аэрофлотской.