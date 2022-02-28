Мэр Иркутска Руслан Болотов посетил открытый урок педагогического класса в школе №40. Фото: администрация Иркутска.

Мэр Иркутска Руслан Болотов побывал на открытом уроке педагогического класса в школе № 40. Сейчас в нем учится 19 ребят.

- В городе остро ощущается нехватка педагогов. Создание профильных классов будет способствовать решению этой проблемы, - подчеркнул глава Иркутска Руслан Болотов. - У учеников есть возможность познакомиться с азами профессии, а значит выбирать специальность они будут делать осознанно. В этой школе, например, уже преподают ее бывшие выпускники. То есть ребята стали педагогами, ориентируясь на своих учителей. Это хорошая традиция, которую будем развивать.

Так, в профильном классе ребята изучают «Основы психологической культуры», «Введение в педагогическую профессию», а внеурочно проходят курсы «Портфолио будущего учителя», «Педагогическая этика», «Ораторское искусство» и «Школа волонтера».

Напомним, в прошлом году такие классы появились в четырех городских школах. Их создание продолжится. Например, в следующем учебном году в учреждении №40 намерены открыть еще один предпрофильный педагогический класс для девятиклассников.

- Ученики педагогических классов дают свои первые пробные уроки в начальной школе совместно с учителями-наставниками, - сообщил начальник департамента образования Иркутска Олег Ивкин. - Летом при организации лагерей дневного пребывания планируем привлекать их в качестве помощников вожатых.