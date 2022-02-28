«Слата» и «ХлебСоль» работают над расширением поставок в Иркутскую область

Торговая сеть делает запасы продуктов. ФОТО: ООО "Маяк".

«Слата» и «ХлебСоль» работают над увеличением объема заказов продуктов питания длительного срока хранения, таких как мука, сахар, бакалея, макаронные изделия, а также на непродовольственные товары - бытовую химию. Торговая сеть формируют дополнительные складские помещения. И ведет переговоры с поставщиками фруктов и овощей из других стран.

В торговой сети отметили, что продажи идут без повышенного спроса на какие-либо товары. Однако принимаются меры, чтобы сделать запасы продукции.

- Мы сейчас работаем в ситуации неопределенности, когда условия взаимодействия по поставкам постоянно меняются, - сообщила коммерческий директор сетей «Слата» и «ХлебСоль» Ирина Береснева. - Максимально используем под товары так называемого класса «А», которые подлежат длительному сроку хранения, свои склады и формируем дополнительные посещения в соседних регионах.

Сейчас нагрузка на инфраструктуру сильно увеличилась. Количество грузопотока возросло, сложился дефицит вагонов на железной дороге, суда не могут доставить товары в срок в нужные порты, а валютные колебания парализовали часть торговых операций.

- Запасов фруктов и овощей на текущую неделю в сетях достаточно, - добавила руководитель направления ВЭД и ФРОВ ТС «Слата» и «ХлебСоль» Андрей Зудов.

А вот с поставками российских овощей проблем нет, стоимость «борщевого набора» не изменилась. Морковь, картофель, капуста, свекла, - в свободном доступе. Кроме того, торговые сети ведут переговоры с Китаев, с которым запрета на ввоз продукции нет, а также усилили контакты с Узбекистаном и Киргизией по поставке овощей в ближайшее время.