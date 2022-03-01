Стало известно, с кем сыграет «Байкал-Энергия» в четвертьфинале Суперлиги Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Определился соперник иркутской «Байкал-Энергии» по первому раунду плей-офф Суперлиги, в который наша команда вышла с 6 места. В четвертьфинале бело-синие скрестят клюшки с кемеровским «Кузбассом», который по итогам регулярки занял 3 место. Первый матч соперники проведут 3 марта в Иркутске. Ответный - 6 марта на льду «Кузбасса».

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата «Байкал-Энергия» обыграла «Мурман» в Мурманске. Встреча закончилась со счетом 8:6. В составе нашей команды четыре мяча забил Рауан Исалиев, по одному разу отличились Максим Семенов, Иван Нечаев, Павел Анисимов и Павел Плешивцев.

Добавим, что по итогам регулярного чемпионата «Байкал-Энергия» провела 26 матчей, в которых добилась 15 побед. 1 раз свела матч вничью и потерпела 10 поражений. На счету «Кузбасса» 17 побед, 4 ничьих и 5 поражений.