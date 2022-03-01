Эксперты объяснили иркутянам, почему не стоит скупать бытовую технику впрок

Эксперты объяснили, почему не стоит скупать бытовую технику впрок. Фото: Евгения ГУСЕВА

"Обычно в магазине - складе всегда техники много, тут заезжаю - пусто. Оказывается, накануне несколько компаний скупили ноутбуки и компьютеры для своих сотрудников оптом", - читаем в соцсетях Иркутска. Да, это так и есть. Заглядываем в интернет-магазины крупнейших фирм - в одном уже меньше 300 видов "ноутов", в другом - чуть больше 200, в третьем "теоретически" больше тысячи, но если иметь в виду возможность доставки и самовывоза в Иркутске - 400. За какие-то несколько дней многие модели "испарились" с прилавков, из оставшихся - в основном самые дорогие варианты - дороже 100 тысяч рублей, и самые дешевые и маломощные.

-Конечно, многие берут себе в запас, чтобы пользоваться, допустим, через год, - рассказывают продавцы. - Но большая часть, похоже, надеется заработать на перепродаже. Часть агрегатов уже скоро должна появиться на различных площадках для продаж.

Проверяем через самый популярный сайт по продажам. Так и есть - ноутбуки уже перекочевали туда. Выбор большой, есть много вариантов "новые, в упаковке, доставим со склада". Цены выше таких же моделей, когда они продавались в магазинах, примерно на 5-10%.

- На самом деле, косвенно это происходит потому, что магазины все же немного снизили цену, а спрос большой, - объясняют специалисты. - Перекупщики решили попробовать на этом заработать. Хотя это риск, потому что могут и не купить.

Стоит ли покупать технику с рук, по достаточно высокой цене, пусть даже в коробке и с документами? Большой вопрос.

-Зачем? Прежде чем что-то покупать, надо ответит самим себе на этот вопрос, - советует доктор экономических наук и декан Сибирско-Американского факультета ИГУ Надежда Грошева. - Те, кому на самом деле нужен был новый компьютер, давно его уже купили. А покупать впрок, чтобы использовать через год? Это всегда было глупо. Программное обеспечение быстро устаревает. А в нашей сегодняшней ситуации сложно даже предположить, какое оно будет.

Несколько лет назад, в очередной кризис, с полок магазинов точно также "улетали" ноутбуки и телевизоры. Многие, закупив технику с расчетом на будущее, остались у разбитого корыта, распродавая купленное по дешевке.