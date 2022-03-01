Более миллиарда рублей в 2022 году направлено на «Городскую среду» в Иркутской области.

В 2022 году в Иркутской области планируется благоустроить 195 общественных пространств в разных городах и поселках по проекту «Городская среда». На это направят более миллиарда рублей. Об этом шла речь на форуме, который посвящен этой теме. Мероприятие проходило в Братске 1 марта. На нем присутствовали спикер и депутаты областного парламента, губернатор Приангарья Игорь Кобзев, представители муниципалитетов.

Председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников сказал, что необходимо увеличивать объемы субсидий из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ.

- Нам вместе предстоит привести в порядок еще огромное количество дворов и общественных пространств, - подчеркнул Александр Ведерников.

Спикер отметил, что нужно рассмотреть возможность изменений в минимальный перечень видов работ по благоустройству, включить в него обустройство детских игровых площадок, ограждений.

Во время поездки депутаты также посетили несколько социальных учреждений, в том числе в сфере профессионального образования, производства сельхозпродукции, деревообработки.