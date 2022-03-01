Грузовик с лекарствами едва не «утонул» в снегу на трассе в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Целый грузовик с лекарствами едва не доехал до места назначения в Иркутской области. На трассе «Вилюй», под Братском, водитель большегруза припарковался на обочине, чтобы долить антифриз. Пока мужчина открывал капот, машина под собственной тяжестью «просела» в сугробе. Дальнобойщик три часа пытался выехать из снежного плена, но не смог, грузовик все больше «тонул» в сугробе.

Ночью, мимо грузовика, по трассе проезжал экипаж ГИБДД. Инспекторы Максим Минаев и Максим Лебедев остановились помочь. Полицейские остановили другой грузовик и тот отбуксировал фургон на дорогу.

- Водитель поблагодарил инспекторов и вскоре смог продолжить путь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Дорожные инспекторы призывают автомобилистов региона соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.