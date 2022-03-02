Развитие среднего профессионального образования обсудили депутаты ЗС в Братске.

Председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников, депутаты областного парламента и губернатор Игорь Кобзев посетили музыкальное училище и медицинский колледж в Братске. Ранее спикер поставил задачу поддерживать и развивать средне-специальное образования в Иркутской области. Он считает необходимым решить вопросы модернизации учебных заведений и обеспечения студентов местами в общежитиях.

В учебных заведениях Братска не хватает площадей для обучения, также как и общежития. Однако выпускники востребованы на рынке труда.

Как решение проблемы предлагается создание единого кластера для техникумов и колледжей для студентов северных территорий. Рассматривается возможность его размещения в здании Братского целлюлозно-бумажный колледжа. Он имеет большое здание, которое используется меньше чем на четверть. Планируется, что в новом кластере будут учиться студенты музыкального училища, медицинского и политехнического колледжей. И уже первым шагом к этому станет размещение в здании дополнительных учебных классов и лабораторий медучилища, а освободившиеся площади будут переделаны под общежитие.

- Это даст возможность получить востребованную профессию студентам из других северных территорий - Усть-Илимска, Усть-Кута, Железногорска, - сказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Артем Лобков