Новый детский сад на 140 мест открыт в ЖК «Стрижи» Иркутского района. Фото предоставлено пресс-службой администрацией Иркутского района.

Новый детский сад на 140 мест открыт в ЖК «Стрижи» Марковского МО 10 июня. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель Мэра Иркутского района Екатерина Емельянова, депутат Законодательного Собрания региона Галина Кудрявцева, глава Марковского МО Татьяна Макаревич, заместитель гендиректора АО «Восток Центр Иркутск» Аркадий Сигал.

- Хочу поблагодарить застройщика за комплексное развитие территории ЖК «Стрижи». Именно комплексная застройка – залог успешного развития. Здесь мы открываем уже второй садик, планируется школа, - отметила Екатерина Емельянова. – Садик получился современный, красивый. Уверена, что детям здесь понравится.

Детский сад «Стрижи №2» возведен в рамках национального проекта «Демография». Общая стоимость объекта – более 268 млн рублей из федерального, областного и районного бюджетов. Строительство садика началось в сентябре 2020 года.

Здание садика выполнено в виде средневекового замка, по всему периметру установлены сказочные скульптуры. Двухэтажное дошкольное учреждение рассчитано на шесть групп. В каждом помещении, где располагаются группы, есть раздевалки, игровые комнаты, комнаты для персонала, спальни и туалеты.

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Помимо групповых комнат в детском саду оборудованы залы для занятий музыкой и физкультурой, современный пищеблок, есть лифт для маломобильных граждан. На территории дошкольного учреждения размешено шесть прогулочных площадок с безопасным прорезиненным покрытием, а также спортивная площадка.

Садик полностью укомплектован необходимым оборудованием, которое приобретено за счет средств бюджета Иркутского района.

- К концу июня мы будем готовы принять детей. Сейчас завершаются работы по комплектованию групп, также детям предстоит пройти медкомиссию. Садик будут посещать дети из ЖК «Стрижи» и территорий Марковского МО, - рассказала исполняющая обязанности заведующего детским садом Стрижи №2 Елена Идиатулина.

Дошкольное учреждение возведено благодаря соглашению о социально-экономическом сотрудничестве администрации Иркутского района с застройщиком жилищного комплекса. Оно было подписано в августе 2019 года. Само возведение было осуществлено на средства организации с последующим выкупом.