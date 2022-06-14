57 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще 57 случаев заражения коронавирусом выявили в Приангарье. По данным на 14 июня, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 294 936 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области.

- Отрицательный тест на коронавирус получили и выписались из больниц за все время 290 700 человек, - отметили в ведомстве.

К счастью, за минувшие сутки не было зафиксировано ни одного смертельного случая из-за коронавируса. Так, с начала пандемии умерли от коронавируса 8 677. Скончались от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 696 пациентов, за сутки (+1).

Как отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией Иркутской области, в ковидных госпиталях региона сегодня лечат 291 пациента, за сутки было госпитализировано шесть человек.

Кстати, больше всего за минувшие 24 часа положительных результатов тестов на COVID-19 было выявлено в Иркутске и Иркутском районе - 19 и 15, соответсвенно. На третьем месте по числу заражений - Ангарск и 14 новых инфицированных.