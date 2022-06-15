108 квартир для детей-сирот начали строить в Тулуне, Саянске и Забитуе. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области активно работают над тем, чтобы обеспечить жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. На возведение домов для них в этом году из региональной казны выделили свыше 446 миллионов рублей. Работы ведутся в Тулуне, Саянске, Забитуе, Балаганске и Усть-Уде.

- Будем контролировать, чтобы все было выполнено качественно. Особое внимание необходимо уделить вопросам благоустройства прилегающих территорий, - подчеркнул первый заместитель председателя правительства Приангарья Руслан Ситников.

По поручению губернатора региона Игоря Кобзева он вместе с исполняющим обязанности министра строительства региона Александром Галкиным посетил три площадки, где подрядчики уже начали строительство.

Так, в Тулуне возводят три дома, каждый на восемь квартир, в них поселятся 24 человека. Общая площадь - 840 квадратных метров. Графики взяты под контроль.

В Саянске строят шесть восьмиквартирных домов общей площадью 1680 квадратных метров. Их предоставят 48 детям-сиротам. Как идут работы, правительство области будет проверять каждую неделю.

В поселке Забитуй Аларского района построят девять домов по четыре квартиры, общая площадь - 1260 квадратных метров. Здесь отметят новоселье 36 сибиряков.

– Для строительства этих жилых помещений ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» заключил государственные контракты полного цикла. То есть один подрядчик готовит проектную документацию, выполняет инженерные изыскания, он же строит жилье, - прокомментировал Александр Галкин.

Кроме того, Руслан Ситников площадки, где жилье для детей-сирот возводят под выкуп. Это микрорайон Восточный в Нижнеудинске, где появится 48 таких квартир, Ангарск - 96 квартир, Свирск - 80.

- Над ликвидацией задолженности по обеспечению жильем детей-сирот мы работаем в трех направлениях: это приобретение готовых помещений, предоставление сертификатов на покупку жилья и строительство. Деньги на сертификаты в 2022 году практически освоены, это 872 миллиона рублей, - сообщил первый зампредседателя правительства Иркутской области.

По итогам поездки Руслан Ситников поручил разработать планы по строительству жилья для детей-сирот на три года.