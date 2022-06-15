182 тысячи жителей Иркутской области смогут пройти углубленную диспансеризацию в этом году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2022 году углубленную диспансеризацию смогут пройти больше 182 тысяч жителей Приангарья. Такое обследование проводится по поручению президента России для тех, кто переболел коронавирусной инфекцией.

- В этом году в Иркутской области в полном объеме возобновляется диспансеризация и плановые профилактические осмотры, - прокомментировал исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов. - Из-за двухлетней борьбы с ковидом появилось много пациентов с онкологией, сердечно-сосудистыми и эндокринологическими патологиями, всех нужно лечить. Углубленную диспансеризацию уже прошли около 58 тысяч жителей области.

На первом этапе проверяют насыщение крови кислородом, берут анализы крови, делают рентген грудной клетки, проводят тест с 6-минутной ходьбой и спирометрию, определяют концентрацию Д-димера. По результатам обследований назначают второй этап, чтобы уточнить диагноз.

Помимо этого, в Иркутской области планируют провести диспансеризацию около 454 тысяч местных жителей и профилактические медосмотры для 136 тысяч человек. Напомним, что пройти все это можно бесплатно в поликлинике, к которой вы прикреплены по месту жительства.