Не платившего аренду мужчину выселили из квартиры по суду в Иркутской области

Собственник квартиры просил неплательщика освободить жилплощадь по-хорошему, но тот не соглашался Фото: Алексей БУЛАТОВ

Собственник квартиры и мужчина заключили договор аренды, но в какой-то момент последний перестал платить ежемесячные взносы и покинуть жилплощадь тоже. Владелец квадратных метров пошел в суд, где выиграть дело. Процесс выселения неплательщика прошел под контролем судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

- Мужчина не исполнил решение суда в добровольном порядке, - рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области. - В связи с этим, было вынесено постановление о взыскании с него исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Также нерадивом арендатору пригрозили, что дальнейшее сопротивление может грозить ему еще большеми проблемами. Например, его могут привлечь к административной ответственностью за «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». После этого должник собрал свои вещи и съехал с квартиры.

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