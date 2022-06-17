Тепличный комплекс для выращивания сеянцев лесных пород деревьев создадут в Иркутской области.

В Иркутской области появится тепличный комплекс для выращивания сеянцев лесных пород деревьев. Соглашение об информационном взаимодействии по созданию этого проекта подписано между правительством Иркутской области и удмуртской компанией ООО «Удан». Подписи поставили во время деловой программы XXV Петербургского международного экономического форума губернатор Игорь Кобзев и генеральный директор компании Дмитрий Муллаянов.

Благодаря новому тепличному комплексу можно будет производить до 35 млн штук сеянцев в год. Он станет 64-м лесным питомником в Иркутской области.

– Необходимо развивать тепличные комплексы лесных питомников и увеличивать объемы выращивания посадочного материала основных лесных древесных пород с закрытой корневой системой, - сказал глава региона Игорь Кобзев.

Лесовосстановление проводится по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Иркутская область занимает первое место в России по объемам: ежегодно в регионе восстанавливают до 10% леса от всех площадей этих работ, проводимых в стране.

Кстати, в начале июня новый лесопитомник на 600 тысяч сеянцев сосны с закрытой корневой системой запустили в Братском район. Там за сезон планируется проводить две ротации и выращивать 1,2 тыс. сеянцев.