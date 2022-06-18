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Общество18 июня 2022 5:44

Что на самом деле надо есть, чтобы правильно питаться, рассказали специалисты иркутского Роспотребнадзора

В "зачет" 400 граммов овощей в день не входит картофель
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Что на самом деле надо есть, чтобы правильно питаться, рассказали специалисты иркутского Роспотребнадзора.

Что на самом деле надо есть, чтобы правильно питаться, рассказали специалисты иркутского Роспотребнадзора.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Вы придерживаетесь всех принципов правильного питания? Если вам это удается - отлично! Но не у всех выходит. Особенно сложно с основным пунктом - тем самым, про 400 граммов овощей и фруктов в сутки. Даже сейчас, когда сезон зелени в Сибири уже начался, выполнить это требование нелегко. Но надо! Управление Роспотребнадзора по Иркутской области рассказывает, как правильно питаться.

- Сочетайте растительные и животные продукты, несколько раз в день ешьте каши, бобовые, хлеб, картофель, макаронные изделия, - советуют специалисты. - При этом в рационе должно быть не меньше 400 г овощей (кроме крахмалистых — картофеля) и фруктов в сутки. А вот жиры, и прежде всего животные, надо ограничивать.

Как это сделать? Заменяйте жирные мясопродукты рыбой, птицей, нежирным мясом или бобовыми. Ежедневно потребляйте молоко и кисломолочные продукты.

Все уже знают, но стоит напомнить о необходимости ограничить сахар, а заодно и соль. Жидкости в день нужно выпивать 1,5-2 литра, а вот алкоголь должен быть ограничен 20 г спиртового эквивалента.

Но самое главное - не забывайте о физических нагрузках, зарядке и ходьбе.