Что на самом деле надо есть, чтобы правильно питаться, рассказали специалисты иркутского Роспотребнадзора. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вы придерживаетесь всех принципов правильного питания? Если вам это удается - отлично! Но не у всех выходит. Особенно сложно с основным пунктом - тем самым, про 400 граммов овощей и фруктов в сутки. Даже сейчас, когда сезон зелени в Сибири уже начался, выполнить это требование нелегко. Но надо! Управление Роспотребнадзора по Иркутской области рассказывает, как правильно питаться.

- Сочетайте растительные и животные продукты, несколько раз в день ешьте каши, бобовые, хлеб, картофель, макаронные изделия, - советуют специалисты. - При этом в рационе должно быть не меньше 400 г овощей (кроме крахмалистых — картофеля) и фруктов в сутки. А вот жиры, и прежде всего животные, надо ограничивать.

Как это сделать? Заменяйте жирные мясопродукты рыбой, птицей, нежирным мясом или бобовыми. Ежедневно потребляйте молоко и кисломолочные продукты.

Все уже знают, но стоит напомнить о необходимости ограничить сахар, а заодно и соль. Жидкости в день нужно выпивать 1,5-2 литра, а вот алкоголь должен быть ограничен 20 г спиртового эквивалента.

Но самое главное - не забывайте о физических нагрузках, зарядке и ходьбе.