Результаты ЕГЭ по математике 2022 в Иркутской области прокомментировали в Рособрнадзоре. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Итак, известны результаты ЕГЭ по математике 2022 в Иркутской области. Высшие отметки в 100 баллов получили два выпускника. Один из них закончил школу № 10 с углубленным изучением отдельных предметов Ангарска, а второй - школу № 2 им. Иннокентия Куимова в Нижнеудинске. Кстати, всего знатоков математики и во всей стране немного - 579 человек.

Общее же число стобалльников после четырех предметов в регионе - 33.

- Всего в Иркутской области сдали профильную математику 6367 выпускников. Высокий результат, 80 баллов и выше – у 165 участников ЕГЭ, - отмечают в пресс-службе правительства Иркутской области. -В целом, по информации Рособрнадзора, участники ЕГЭ по математике профильного уровня продемонстрировали уверенные навыки выполнения вычислений, решения уравнений и неравенств, работы с функциями. Большинство выпускников справились с заданиями по теории вероятностей и статистике, в том числе с новым заданием, включенным в экзамен в 2022 году.

Интересно, что число тех, кто выбрал "сильный" вариант ЕГЭ по математике в 2022 году в Иркутской области и тех, кто предпочел полегче, примерно равно. Базовый вариант сдавали 50% выпускников или 6631. И две трети выдержали испытания на уровне 4 и 5. В целом же по стране, по данным Рособрнадзора РФ, ситуация примерно такая же: 50 на 50.

В ЕГЭ по математике базового уровня в России около 80% участников экзамена успешно выполнили более половины заданий, а из тех 302 тысяч человек, кто сдавал профильную, более 240 тысяч показали результаты, достаточные для поступления на инженерные, экономические и другие специальности вузов.