Ангарской школе № 39 присвоено имя погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Школе № 39 присвоено имя Героя России, трагически погибшего осенью 2021 года главы МЧС, генерала армии Евгения Зиничева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Именно это учебное заведение носит имя Евгения Зиничева не случайно.

- Школа № 39 – первая в Иркутской области, где в 2004 году были открыты кадетские классы по профилю МЧС, - сообщают в пресс-службе ведомства. - За эти годы выпускниками кадетских классов уже стали 635 ребят. А 37 из них выбрали службу в структуре МЧС России, восемь человек служат на территории Ангарского округа.

Сообщается, что эта ангарская школа не раз брала первые места на всероссийских конкурсах. Так, она внесена в Национальный реестр ведущих образовательных учреждений России и Всероссийскую Книгу Почета.

Напомним, глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года на межведомственных учениях. Он пытался спасти телеоператора, известного режиссера, упавшего в воду. Прыгнул за ним, но разбился о камни. Министра доставили в больницу Норильска, но спасти не смогли. Звание Героя России присвоено ему посмертно.