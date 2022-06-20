Горячую воду отключат на 10 дней в Свердловском районе Иркутска с 20 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отключение горячей воды в Иркутске 20 июня начнется в 10.00 в Свердловском городском округе. Подача ГВС прекратится на десять дней – до 17.00 30 числа. Об этом сообщает Оператор Теплосетей Иркутска.

- Специалисты Участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ приступают к ремонтным работам и испытаниям оборудования, - объясняют причину отключения горячей воды в Иркутске 20 июня специалисты. - Для того, чтобы провести их качественно потребуется временно ограничить подачу горячего водоснабжения в дома горожан.

Отключение горячей воды в Иркутске 20 июня пройдет в домах микрорайонов Университетский, Первомайский, на улицах Бажова, Мамина-Сибиряка, Лермонтова, Терешковой, Чайковского, Кайская, Румянцева, Сергеева, 2-я и 4-я Железнодорожные, Игошина, Академика Курчатова, Гоголя, Профсоюзная, Пушкина, Клары Цеткин и других (см. таблицу).

Отключение горячей воды в Иркутске 20 июня: адреса

Отключение горячей воды в Иркутске 20 июня: адреса. Фото: Оператор Теплосетей Иркутска

Отключение горячей воды в Иркутске 20 июня: адреса. Фото: Оператор Теплосетей Иркутска

Отключение горячей воды в Иркутске 20 июня: адреса. Фото: Оператор Теплосетей Иркутска

Отключение горячей воды в Иркутске 20 июня: адреса. Фото: Оператор Теплосетей Иркутска

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