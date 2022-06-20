Топ вакансий в Иркутске в июне 2022 с зарплатой от 100 тысяч рублей составил сервис SuperJob Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сервис SuperJob составил ТОП самых достойных вакансий в Иркутске в июне 2022. Специалисты изучили предложения работодателей в городах с численностью населения от 500 тыс до 1 млн человек. Итак, рассказываем, на каких вакантных должностях в Иркутске предлагают доход от 100 тысяч рублей в месяц.

Самое «жирное» предложение в июне 2022 ждет специалиста по информационной безопасности. Работодатель ищет сотрудника с высшим профильным образованием, опытом проведения контрольных мероприятий и расследования инцидентов по информационной безопасности. Кроме этого, важно знать английский язык. Платить за работу готовы от 110 тыс. рублей плюс премии.

- На втором месте – вакансия главного инженера по строительству с зарплатой от 100 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе SuperJob. - Успешный кандидат должен иметь высшее строительное образование, стаж работы от пяти лет и опыт работы в руководстве строительства.

«Бронза» июньского рейтинга у менеджера по продажам с зарплатой от 95 тыс. рублей. Чтобы устроиться нужно иметь опыт работы в активных продажах В2В от одного года и высшее техническое образование. Работодатель обещает обучение, бонусы и отпуск 36 дней.