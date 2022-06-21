22 соглашения заключила Иркутская область на Петербургском экономическом форуме

Иркутская область заключила на Петербургском экономическом форуме 22 соглашения.

Петербургский экономический форум завершен и для Иркутской области он стал успешным. Регион заключил 22 соглашения, половина из них инвестиционные на общую сумму панируемых вложений более 65 млрд рублей. Еще 11 соглашений подписано в сфере культуры, туризма, сельского хозяйства и между регионами.

- Все проекты направлены на развитие «зеленой экономики» и импортозамещения, - прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Это основные приоритеты в работе правительства региона. Мы хотим, чтобы у нас появлялись новые производства и продукция в соответствии с самыми современными требованиями.

Между тем, 17 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин отметил задачу по сбережению и сохранению Байкала.

- На это нацелен уникальный проект комплексного развития Байкальска, который должен стать эталоном рачительного, эколого-ориентированного хозяйствования. Мы не только должны ликвидировать накопленный вред природе от деятельности Байкальского ЦБК, но и сделать город визитной карточкой российского экологического туризма. Проект должен быть реализован с привлечением самых передовых технологий и экологически чистых источников энергии, - сказал президент.

Игорь Кобзев подчеркнул, что правительство региона приложит все усилия к тому, чтобы выполнить поставленную главой государства задачу.