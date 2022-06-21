В Иркутске построят новое здание для детской поликлиники №10

В этом году в микрорайоне Синюшина гора в Иркутске начнется строительство нового здания детской поликлиники №10.

В этом году в микрорайоне Синюшина гора в Иркутске начнется строительство нового здания детской поликлиники №10. Об этом рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Глава региона провел выездное совещание, осмотрел место под строительство.

- Микрорайон активно развивается, поэтому учреждение очень востребовано жителями. Детская поликлиника нуждается в расширении. После ряда встреч на федеральном уровне, в том числе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, удалось получить федеральное финансирование на строительство поликлиники. Дополнительно из областного бюджета будут выделены средства на оснащение медоборудованием, - сообщил глава региона.

Здание планируется построить за три года. Оно будет рассчитано на 500 посещений в смену и расположится недалеко от здания стационара городской больницы №10. В шестиэтажном здании разместятся педиатрическое, стоматологическое, диагностическое и другие отделения, кабинет неотложной помощи, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории, два бассейна.

Стоимость объекта составит более 1 млрд 250 млн рублей.

Губернатор поручил властям Иркутска проработать вопрос транспортной развязки, прилегающей к зданию поликлиники.

Уточним, что по поручению Игоря Кобзева региональный минздрав разрабатывает план строительства медучреждений в Иркутске. Совместно с администрацией города и Думой Иркутска ведется работа по формированию земельных участков. Сейчас есть проекты на строительство поликлиник №1, № 15 и травмпункта ГКБ № 3. Дорабатывается медико-техническое задание на строительство поликлиники №5 на месте бывшего кинотеатра «Чайка», ведется работа по определению участка под строительство нового здания детской областной больницы.