Похитители руководителей золотодобывающего предприятия предстанут перед судом в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи СК закончили расследовать уголовное дело, которое было возбуждено на двух жителей Бодайбо. Они обвиняются в похищении двух учредителей и начальника службы безопасности золотодобывающего предприятия с угрозой для жизни, вымогательстве и хранении оружия. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области, прокуратуре региона и УФСБ Приангарья.

- В августе 2021 года двое мужчин, являющееся представителями криминальных структур города Бодайбо и Бодайбинского района, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с другими привлеченными ими лицами, не осведомленными об их преступных намерениях, не менее чем на пяти автомобилях преследовали и остановили на дороге автомобиль потерпевших, после чего угрожая оружием и высказывая угрозы применения насилия, злоумышленники совершили похищение двух учредителей и начальника службы безопасности предприятия, оказывающего услуги по добыче золота, - рассказали в ведомствах.

После глав предприятия отвезли на производственную базу. Там с них, угрожая оружием и применяя насилие, требовали передать им половину доли в уставном капитале фирмы. Пострадавших продержали несколько часов. В итоге один из учредителей согласился на условия. Затем потерпевших отпустили.

В октябре прошлого года следователи СК вместе с сотрудниками УФСБ подозреваемых задержали. При обыске в жилье одного из задержанных были найдены и изъяты боевые патроны. Сейчас злоумышленники находятся под стражей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.