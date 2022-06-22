Почетным знаком Юрия Ножикова «Признание» наградят Виктора Круглова и Владимира Смирнова.

Кандидатуры председателя совета директоров «Саянскхимпласта» Виктора Круглова и генерального директора «Гелиоса» Владимира Смирнова утверждены к награждению почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «Признание».

Представляя кандидатуру Виктора Круглова на сессии ЗакСобрания председатель комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Ольга Безродных отметила, что в трудные 1990-е годы он спас не просто химический завод, а весь Саянск.

Виктор Круглов прошел путь от мастера до руководителя завода, который он возглавил в 1997 году. Был депутатом областного парламента четырех созывов, председателем парламента с 2004 по 2008 годы. Виктор Кузьмич является заслуженным химиком РФ, почетным гражданином Иркутской области и Саянска, Кавалером ордена дружбы. Награжден Орденом Преподобного Сергия Радонежского и Орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского.

Владимир Смирнов работает в Братске с 1973 года. Сейчас он руководит предприятиями в сфере производства минеральной воды и лимонадов, переработки молочной и мясной продукции. Удостоен звания «Почетный житель города Братска», награжден Знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью».

Депутат Георгий Любенков рассказал, что в Братске Владимира Смирнова знают не только, как руководителя предприятия, но и как благотворителя. Он активно занимается патриотическим воспитанием молодежи.