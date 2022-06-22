Орден Мужества вручили родителям погибшего во время спецоперации на Украине военного из Братска Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

22 июня в Братске государственную награду в торжественной обстановке вручили родителям погибшего во время спецоперации на Украине Ильи Кубика. Он был рядовым, гранатометчиком. Жизнь сибиряка героически оборвалась 8 марта во время выполнения боевой задачи на территории села Гореничи, Киевской области. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Братска.

- Указом Президента РФ №165 от 28 марта 2022 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Илья Кубик награжден Орденом Мужества — посмертно, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Родители Ильи Кубика рассказали о своем сыне. Он с самых ранних лет стремился защищать людей и вырос достойным наследником своего прадеда, воевавшего в великую Отечественную войну. Окончив в 2019 году школу, братчанин поступил в педагогический колледж. В мае 2021 года Илья был призван на срочную военную службу, затем поступил на военную службу по контракту в город Кяхта.

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Пресс-служба администрации города Братска