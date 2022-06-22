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Политика22 июня 2022 13:02

Орден Мужества вручили родителям погибшего во время спецоперации на Украине военного из Братска

Жизнь Ильи Кубика героически оборвалась 8 марта
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Орден Мужества вручили родителям погибшего во время спецоперации на Украине военного из Братска

Орден Мужества вручили родителям погибшего во время спецоперации на Украине военного из Братска

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

22 июня в Братске государственную награду в торжественной обстановке вручили родителям погибшего во время спецоперации на Украине Ильи Кубика. Он был рядовым, гранатометчиком. Жизнь сибиряка героически оборвалась 8 марта во время выполнения боевой задачи на территории села Гореничи, Киевской области. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Братска.

- Указом Президента РФ №165 от 28 марта 2022 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Илья Кубик награжден Орденом Мужества — посмертно, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Родители Ильи Кубика рассказали о своем сыне. Он с самых ранних лет стремился защищать людей и вырос достойным наследником своего прадеда, воевавшего в великую Отечественную войну. Окончив в 2019 году школу, братчанин поступил в педагогический колледж. В мае 2021 года Илья был призван на срочную военную службу, затем поступил на военную службу по контракту в город Кяхта.

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Пресс-служба администрации города Братска