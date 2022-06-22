Расходы бюджета Иркутской области увеличены на 46 млрд рублей

Поправки в бюджет Иркутской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов приняты с учетом предложений депутатов.

Поправки в бюджет Иркутской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов приняты с учетом предложений депутатов на сессии Законодательного Собрания 22 июня. Расходы бюджета увеличены на 46 млрд рублей и утверждены в размере 267,4 млрд рублей. Доходы тоже выросли до 245,6 млрд рублей.

Министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова рассказала, что основную часть собственных доходов составляет налог на прибыль.

Таким образом дополнительные средства поступят в сферу образования. Это более чем 7,5 млрд рублей, а также на социальные выплаты и оказание мер соцподдержки - 4 млрд рублей. На обеспечение сбалансированности местных бюджетов дополнительно выделено 3 млрд рублей. Общий объем межбюджетных трансфертов превысит 110 млрд рублей.

Председатель областного парламента Александр Ведерников отметил, что депутаты и правительство области должны заранее определить, как распорядиться дополнительными доходами. Спикер предложил направить их на реструктуризацию коммерческих кредитов муниципалитетов.

- Это результат совместной работы, - рассказала председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова. - Предусмотрена большая сумма на финансирование муниципальных образований, на все без исключения государственные программы.

Наталья Дикусарова отметила также работу депутатов по развитию общежитий для студентов учреждений среднего профессионального образования. В законе предусмотрено финансирование капитальных ремонтов двух учреждений в Иркутске и поселке Юрты Тайшетского района.

Депутат Александр Белов подчеркнул, что бюджет распределен равномерно, сбалансировано, а Георгий Любенков, что принятый документ – это результат плодотворной работы депутатов Законодательного Собрания и регионального правительства.

Так, 43 млн рублей предусмотрено на оказание высокотехнологичной медицинской помощи областным учреждениям. Еще 42 миллиона рублей в этом году выделено на покупку оборудования для ФАПов, амбулаторий и благоустройство прилегающих к ним территорий. Более 25 млн рублей предусмотрено на модернизацию пищеблоков и приобретение модульных столовых для образовательных организаций. Также с 2023 на текущий год перенесено финансирование на закупку мебели для школ, в которых идет капитальный ремонт. В 2022 году на эти цели предусмотрено более 33 миллионов рублей.