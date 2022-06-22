Развитие туризма в Иркутской области обсудили на сессии ЗакСобрания

Развитию туризма в Иркутской области был посвящен депутатский час на сессии ЗакСобрания.

На депутатском часе в Законодательном Собрании 22 июня обсудили развитие туризма в регионе. Первый зампредседателя правительства Руслан Ситников рассказал, с 2023 года планируется начать реализацию программы по развитию туризма и гостеприимства. Она призвана увеличить турпоток и объем поступлений от туристической отрасли в областной бюджет. Предстоит создать инфраструктурные объекты, разрабатывать турмаршруты, решить вопрос подготовки профессиональных кадров. Предлагается и популяризировать зоны отдыха в различных территориях Приангарья.

Министр транспорта и дорожного строительства Максим Лобанов добавил, что в планах – развитие придорожного сервиса, остановочных пунктов, зон рекреации. Сейчас из всех дорог, ведущих к Байкалу, менее половины соответствуют нормативному состоянию. Было также отмечено, что решается вопрос о возведении пристроя к зданию иркутского аэровокзала, который позволит расширить зону выдачи багажа.

Заместитель директора по охране территорий ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Василий Пестерев рассказал, что создаются условия для посещения байкальского побережья маломобильными туристами. Планируется запустить турпродукт нового формата – безопасное для туристов и природы наблюдение за жизнью диких животных. К основной проблеме эксперт отнес разрушение почвы в северной части острова Ольхон и отсутствия твердого дорожного покрытия.

По мнению вице-спикера Ольги Носенко, начать развитие инфраструктурных объектов необходимо с поселка Листвянка, который является ближайшей от Иркутска точкой, где туристы могут увидеть Байкал. Она напомнила о проекте создания центра международного байкальского туризма «Байкал-Сити», который был презентован в 2006 году на Байкальском экономическом форуме, но так и не был реализован.

Председатель комитета по собственности и экономической политике Николай Труфанов пояснил, что все предложения, поступившие от парламентариев, будут проанализированы и лягут в основу постановления, которое подготовят к следующей сессии.

- Сегодня, когда у туристов востребован внутренний туризм, на этой теме должно быть сфокусировано внимание всех, кто задействован в сфере гостеприимства. Работа должна проводиться на межведомственном уровне, чтобы создавать по-настоящему привлекательные турпродукты и комфортные условия для гостей Иркутской области, - заключил спикер ЗС Александр Ведерников.