Раскрывают ли зарплаты сотрудников в компаниях Иркутска, выяснил сервис SuperJob Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во время очередного опроса специалисты сервиса SuperJob выяснили, раскрывают ли в компаниях Иркутска размер зарплат своих сотрудников. Оказалось, что 80% работодателей считает разумным не разглашать такие сведения. А вот в каждой пятой (20%) организации уровень зарплаты не является тайной. В основном это бюджетные организации.

- При этом, большинству работающих иркутян зарплата коллег хорошо известна, - рассказали в пресс-службе SuperJob. – Об этом заявили 29% опрошенных. Лишь 23% не знают, какие деньги получают их коллеги. Горожане считают, что сохранить такую информацию в тайне практически невозможно. Дело в том, что многие сотрудники общаются неформально в нерабочее время.

Что касается зарплаты руководителя, то она также для некоторых сотрудников не секрет. В курсе доходов начальника, оказались 32% опрошенных.

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