Температура до +28 поднимется в Иркутске 30 июня Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на то, что в Иркутске временами идут дожди, в городе тепло. И чаще всего землю он окропляет по ночам, утром о нем напоминают только лужи и затянутое тучами небо. По данным иркутского Гидрометцентра, 30 июня температура воздуха в областном центре поднимется до значений жаркой погоды, до +28 градусов.

- В городе ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, - отметили в ведомстве.

По области в целом метеорологи обещают дожди и грозы. Дневная температура в западных районах местами может достигнуть +35 градусов. В остальных районах до +30.

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