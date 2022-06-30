Кинотеатр Hollywood в Братске закрылся из-за ухода с российского рынка зарубежных фильмов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Братске закрылся кинотеатр Hollywood. Об этом представители написали пост в социальной сети. Отмечается, что неизвестно, когда он снова откроется, остановка деятельности произошла на неопределенный срок.

- Мера вынужденная и по большей части связанная с отсутствием коммерческого контента, - сказали руководители кинотеатра. – Как всем известно, с российского рынка ушли все зарубежные студии, которые и составляли основную выручку.

Представители кинотеатра отмечают, что не видят другого выхода в такой ситуации. Кроме того, в сообщении говорится, что кафе, которое расположено в этом же здании, продолжит свою работу.

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