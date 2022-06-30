По инициативе ЗС инвесторам узаконят госгарантии в Иркутской области.

Инвесторы, которые реализуют проекты в Иркутской области, могут рассчитывать на государственную поддержку. Законопроект об инвестиционной политике принят в первом чтении на июньской сессии Законодательного Собрания.

- Задача закона — определить ответственность государства и бизнеса за результативность господдержки частных инвестиций для обеспечения благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций в экономику региона, - прокомментировал председатель областного парламента, инициатор разработки законопроекта Александр Ведерников

Аналогичные нормативно-правовые акты действуют во многих регионах страны. Закон устанавливает основные понятия, принципы инвестиционной политики в Иркутской области, гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности, порядок и условия заключения инвестиционных соглашений и т.д.

Проект закона во второму чтению будет доработан с учетом предложений депутатов и Контрольно-счетной палаты.

- Мы должны получить прозрачный комплексный документ - свод понятных и четких правил для потенциальных инвесторов, - добавил Александр Ведерников.