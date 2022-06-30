Иркутяне рассказали, довольны ли жизнью в регионе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Автомобильный сайт Дром во время очередного всероссийского опроса, выяснил у жителей Иркутска: довольны ли вы местом, где сейчас живут? Положительно на этот вопрос ответили 44% опрошенных. Недовольных куда меньше. 23% жителей Приангарья отметили, что не совсем довольны, но при этом уезжать никуда не собираются.

- О переезде за границу задумываются 18%, - рассказали в пресс-службе Дрома. - 12% хотят уехать в другой регион страны, а 3% хотят сменить место жительства, но в пределах своей области.

Что касается опроса по стране, то он показал, что жизнью в своем регионе довольны 37% россиян. Чаще всего о переезде за границу думают жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Больше всего своим местом жительства довольны жители Крыма.

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