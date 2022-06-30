Речники Segezha Group провели «День открытых дверей» для курсантов. Фото: архив компании.

ООО «Верхнеленское Речное Пароходство» - лидер грузовых перевозок Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в Иркутской области организовало «День открытых дверей» для первокурсников Усть-Кутского института водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО СГУВТ.

Для будущих судомехаников специалисты ООО «Верхнеленское Речное Пароходство» провели экскурсию. Руководитель управления по ремонту флота предприятия Лодыгин Сергей рассказал о судоремонте в межнавигационный период. Ведущий специалист по ОТ и ПБ Омельченко Сергей провел инструктаж по соблюдению техники безопасности. Также курсанты ознакомились с работой берегового производственного участка – главный энергетик Орлов Николай пояснил специфику этой работы.

Экскурсия стартовала в слесарно-механическом цехе. При этом больше всего ребят впечатлило посещение теплохода СКТ-2093 - начали с якорного устройства, зашли в надстройку, камбуз, каюты, побывали в рулевой рубке. Команда подробно ответила на многочисленные вопросы курсантов.

«Наша компания весьма заинтересована в обновлении кадров, привлечении молодых специалистов на флот. Мы плотно сотрудничаем с учебными заведениями, каждый год приглашаем курсантов на экскурсии и производственную практику. Уверен, что «полное погружение» в профессию может воспитать высококлассных специалистов и повысить престиж работников речного транспорта. В эту навигацию 72 курсанта из Усть-Кутского института водного транспорта и 21 человек из других профильных учебных заведений Великого-Устюга, Петрозаводска, Благовещенска, Новосибирска проходят производственную практику на нашем предприятии», - рассказал Алексей Шерстянников, генеральный директор ООО «ВЛРП».

Справка:

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки – 22,7 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов).

Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»). С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса.

Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com