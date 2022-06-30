Андрей Мерзликин станет гостем радио "Комсомольская правда" в Иркутске. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер театра и кино, режиссер, телеведущий, заслуженный артист России Андрей Мерзликин приехал в Иркутск.

Интервью звезда даст на радио «Комсомольская правда» в Иркутске. Актер расскажет о съемках фильма на Кольском полуострове, откуда он совсем недавно вернулся. А также об участии в проекте в Иркутске. Связан он с историей завода тяжелого машиностроения.

А что думает Андрей Мерзликин о кино- и видеопроизводстве в регионах, какого кино нам сегодня не хватает? Насколько сильно погружаетесь в личность героев? Обо всем этом слушайте на радио «Комсомольская правда» в Иркутске в 16.00 в специальном выпуске программы «Тема дня».

Слушайте программу на 91, 5 fm в 16.00 А также - 99. 5 fm в Братске, сайт irk.kp.ru из любой точки мира.

СПРАВКА «КП»

Андрей Мерзликин родился в марте 1973 года в подмосковном Королеве. Первое образование получил в Техникуме космического машиностроения. Позднее поступил во ВГИК. Сыграл более ста ролей в фильмах и сериалах. Играет в театре. Участник многих международных театральных и кинофестивалей. Лауреат премии «Золотой Витязь» и премии Гильдии актеров «Созвездие», Заслуженный артист Российской Федерации. Вместе с женой Анной воспитывают 4 детей.