55 тыс. кв. метров жилья построено в пострадавших от наводнения районах Иркутской области.

Большое наводнение разрушило тысячи домов в Тулуне и Нижнеудинске, а всего от стихии 2019 года пострадали жители 135 населенных пунктов в 11 районах Иркутской области. Более 7 тысяч человек, потеряв кров, получили свидетельства на приобретение или строительство нового жилья. На это из областного и федерального бюджетов было направлено более 23 млрд рублей.

Спустя три года построено 13 многоквартирных домов на 662 квартиры и 278 индивидуальных жилых домов в Тулуне и Нижнеудинске. Еще 33 индивидуальных жилых дома возвели в селе Алыгджер Нижнеудинского района. К слову, местность труднодоступная, Тофалария. Два дома также построили в поселке Октябрьский Чунского района.

Продолжается строительство домов в Тулуне в микрорайонах Березовая Роща и Угольщиков.

– Уже построено более 55 тысяч квадратных метров жилья. В мае правительство России дополнительно выделило из резервного фонда 881 млн рублей на строительство многоквартирных домов в микрорайоне Угольщиков в Тулуне. Четыре восьмиэтажных дома возведут для расселения граждан, чье жилье пострадало от подъема грунтовых вод, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.