Еще 18 школ дополнительно отремонтируют в Иркутской области

Иркутская область получит дополнительное федеральное финансирование на капремонт школ в 2023 году.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в регион из федерального бюджета поступят дополнительные средства, на которые можно будет капитально отремонтировать еще 18 школ. Это образовательные учреждения в Иркутске, Усолья-Сибирском, Усть-Илимске, Нижнеудинском, Нижнеилимском, Усть-Удинском, Эхирит-Булагатском, Аларском, Чунском, Усольском районах. Включены и четыре коррекционные школы в Иркутске, Бодайбо, Тайшете и Братске.

Регион успешно прошел отбор для участия в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» на 2023 год.

– Расчет размера субсидии будет осуществлен в ходе формирования проекта федерального бюджета на 2023 год, - рассказал губернатор и напомнил, что область также успешно участвовала в этой программе в 2021 года. Тогда удалось отремонтировать 59 школ и 64 объекта образования. Для сибирского региона это рекорд.

Кстати, одна из школ, которую ждет реконструкция, находится в Эхирит-Булагатском районе в селе Корсук. Ее по поручению Игоря Кобзева посетил министр образования региона Максим Парфенов. Здание школы было построено в 1988 году, капитальный ремонт проведут впервые за все время эксплуатации.

– Мы рады, что появилась такая программа и в сельских школах теперь есть возможность провести ремонт, - отметил начальник управления образования Эхирит-Булагатского района Борис Шоронов. Наши дети смогут учиться в современных условиях. В программу модернизации в районе включены две школы. В Захальской СОШ уже выполнено 40% работ.

- По условиям федеральной программы активное участие в рамках подготовки к ремонтным работам должны принимать родители и ученики. В каждой школе необходимо создать штабы родительского контроля, – добавил Максим Парфенов.