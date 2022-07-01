Строительство поликлиник рассмотрели в Думе Иркутска

Строительство новых объектов здравоохранения в Иркутске рассмотрела комиссия по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайн.

На комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайн в Думе Иркутска обсудили строительство объектов здравоохранения, в том числе проектирование и возведение нового здания поликлиники №15.

Заместитель министра здравоохранения региона Галина Синькова рассказала, что сотрудники подготовили перечень, включающий в себя более 55 объектов, со сроками возведения до 2036 года включительно.

– Это не рейтинг. Нам дано поручение разработать критерии рейтинговой оценки для включения объектов здравоохранения именно в рейтинг по строительству, – отметила Галина Синькова.

В Иркутске в этом году должно начаться проектирование и строительство нового здания детской поликлиники №10 в микрорайоне Синюшина Гора. Разрешение на строительство получено, земельный участок увеличен, имеются все инженерные сети.

А для строительства поликлиники №15 в Рабочем разработана еще два года назад проектно-сметная документация. Получено положительное заключение экспертизы. Однако одна из сложностей – отсутствие свободных земельных участков.

– Загруженность поликлиники превышает нормативы в два раза. Если мы хотим начать строительства нового здания поликлиники №15 в 2023 году, необходимо готовить площадку, сносить старое здание. Соответственно, необходимо решить вопрос размещения персонала на время строительства, - рассказал Алексей Распутин.

Кроме того, в перечне необходимых объектов здравоохранения указана Иркутская областная инфекционная больница. Сложностью вновь является отсутствие земельного участка. В перечне на ближайшие пять лет также стоят травмпункт городской клинической больницы №3, инфекционный корпус Ивано-Матренинской детской клинической больницы и станция скорой медицинской помощи.