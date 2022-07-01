Иркутская область заключила соглашения с белорусскими компаниями о поставке сельскохозяйственной техники.

Событие, очень важное для аграриев. В Белоруссии губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал соглашения с несколькими компаниями о поставке в регион сельскохозяйственной техники. Так, по дополнительному соглашению с Минским тракторным заводом в Приангарье привезут новое оборудование.

– Белорусская марка МТЗ традиционно славится высокой надежностью и доступностью в Сибири. Мы намерены увеличивать объемы экспортных поставок, расширять ассортимент поставляемых товаров и продукции, - подчеркнул Игорь Кобзев.

В 2022 году сельхозпредприятия Иркутской области приобрели 15 тракторов общей стоимостью около 34 млн рублей. До конца года поступят еще.

Подписано соглашение также с ОАО «Гомсельмаш» - это крупнейший производитель сельскохозяйственной техники, входит в число лидеров мирового рынка.

- В области сейчас насчитывается порядка 100 комбайнов «Палессе» от этого производителя, - отметил глава региона. - Заключение нового соглашения на уровне правительства области будет способствовать созданию условий для технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса.