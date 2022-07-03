ТОП-вакансий для иркутян без опыта работы назвал сервис SuperJob Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сервис SuperJob проанализировал вакансии в Иркутске и отобрал лучшие предложения работодателей, подходящие для соискателей, у которых нет опыта работы. Итак, самое жирное предложение ждет специалиста по оценке и выкупу автомобилей с пробегом. Требуется кандидат с высшим образованием и знанием автомобильного рынка и устройства автомобиля. Платить ему обещают от 50 тысяч рублей.

40 тысяч рублей может зарабатывать учитель английского языка в начальной школе. Среди вакансий для начинающих специалистов также — инженер-лаборант. У сотрудника должно быть высшее техническое образование. Кандидату предлагают от 30 тыс. рублей в месяц.

Также в Иркутске ищут специалиста по аналитической поддержке, который сможет зарабатывать от 24 до 31 тыс. руб.

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