Памятник пароходу "Святой Тихон Задонский" открыли на набережной в Киренске. Фото: предоставлено пресс-службой Администрации Киренского района.

В День работников речного флота, 3 июля, в "Северной Венеции" - так иногда величают Киренск, - отправили в добрый путь судно "Святой Тихон Задонский". А точнее, открыли ему памятник на городской набережной. Ведь этот пароход - легенда! Именно с него в 1862 году началась эпоха судоходства на реке Лене. Местные мастера создали его уменьшенную копию.

- Памятник изготовлен благодаря труду народного умельца и талантливого киренчанина Иннокентия Михалева, - рассказали в администрации Киренского района. - Он не в первый раз принимает участие в увековечении исторических событий нашего города. В 2019 году он создал мемориал героям трассы Аляска-Сибирь в сквере Свободы.

Фото: предоставлено пресс-службой Администрации Киренского района.

Судно получилось красивым, ярким, оно словно парит над водой. Жители и гости города с удовольствием фотографируются с новым памятником.

А теперь немного фактов из истории. "Святой Тихон Задонский" был построен в Бельгии в 1858 году. Его приобрел купец 1-й гильдии Иван Хаминов - судовладелец, крупный меценат и благотворитель, почетный житель Иркутска, который был головой города.

Фото: предоставлено пресс-службой Администрации Киренского района.

Огромный пароход разобрали и доставили на север, где собрали снова и пустили в плавание. По воде он курсировал до 1934 года, а в 1952-м стал основанием дамбы Алексеевского затона.