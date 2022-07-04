Четыре лесных пожара потушили в Катангском районе

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

За прошедшие сутки в Приангарье потушили девять лесных пожаров общей площадью 21,3 тысячи гектаров - четыре в Катангском, два в Жигаловском, по одному - в Качугском, Ольхонском и Чунском районах.

- Задача, поставленная губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, выполнена. В Катангском районе ликвидировано два крупных пожара, действовавших с 17 июня, - подчеркнул первый заместитель главы региона Роман Колесов. Вместе с министром лесного комплекса Приангарья Владимиром Читоркиным он с 18 июня управлял оперативным штабом на севере области.

Справиться со стихией удалось благодаря тому, что дополнительно привлекали пожарных-десантников из федерального резерва, воздушные суда Авиалесоохраны и МЧС России, правильно организовали действия лесопожарных формирований.

По данным на утро 4 июля, в Приангарье действовало пять лесных пожаров на площади 510,7 гектаров: четыре в Катангском районе и один в Ольхонском.

Напомним, до 15 июля в северных и верхнеленских районах Иркутской действует особый противопожарный режим в лесах. Местным жителям нельзя ходить в тайгу, если зафиксируют III класс пожарной опасности и выше. Нарушителям грозит ответственность вплоть до уголовной.