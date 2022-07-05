Микрорайон «Зеленый» в Иркутске планируют подключить к центральному отоплению в 2025 году. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Микрорайон Зеленый в 2025 году собираются подключить к Ново-Иркутской ТЭЦ. Для этого в столице Приангарья построят свыше четырех километров теплосети и центральный тепловой пункт. План работ уже утвердили в региональном правительстве.

Пока отопление и горячую воду в жилые дома Зеленого подают с локальной котельной, которая работает на мазуте, а это довольно дорого. Помимо этого, основная часть оборудования уже изношена, поэтому качество обслуживания оставляет желать лучшего.

- Реализация проекта по переводу микрорайона Зеленый на центральное теплоснабжение решит все эти проблемы, - сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. - Проживающие там семь тысяч иркутян почувствуют улучшение экологической обстановки, качества оказания услуг. Неэффективная мазутная котельная будет выведена из эксплуатации.

Кроме строительства новой теплосети и пункта, также собираются реконструировать и обновлять сети внутри микрорайона.

Проектом займется ООО «Байкальская энергетическая компания», заключившая соглашение с правительством Иркутской области. Компании выдадут займ из Фонда содействия реформирования ЖКХ. Общая стоимость работ - 819 миллионов рублей.