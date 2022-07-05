Новые автобусы поступили в дома и центры культуры в Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

12 культурно-досуговый учреждений Иркутской области получили новые автобусы, еще двум передадут транспорт до конца года. Деньги на это, 66 миллионов рублей, выделили из бюджетов всех уровней по федеральному проекту «Культура малой Родины». Автобусы необходимы творческим коллективам, чтобы ездить на концерты и фестивали.

- Они позволяют артистам выступать не только в своем населенном пункте, но и выезжать на гастроли в другие территории, - отметил глава Иркутской области Игорь Кобзев. - По федеральному Иркутская область начала получать транспорт в 2020 году. Тогда было приобретено четыре автобуса, в 2021 году - восемь.

Автобусы марок Mercedes-Benz, Ford Transit, Газ, ГАЗель Next и Уаз поступили в Иркутский, Шелеховский, Черемховский, Нижнеудинский, Жигаловский, Усть-Удинский, Усть-Кутский, Бодайбинский, Киренский и Тулунский районы, а также в Саянск. Также транспорт направят в Чунский и Боханский районы.

Министр культуры и архивов Приангарья Олеся Полунина подчеркнула, что новый транспорт расширяет возможности для творческих коллективов.

- Клубные формирования Черемховского района уже два раза съездили в поселок Новостройка с театральной постановкой «Победная весна» и приняли участие в межмуниципальном фестивале «Душа нации» в Бельске, - рассказала министр. - Народный вокальный ансамбль «Русская песня» из Жигалово принял участие в областном празднике «Троица» в музее «Тальцы». А в Бодайбинском районе состоялись экскурсионные поездки в честь Дня города.